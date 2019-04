மாநில செய்திகள்

“39 தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும்” வாக்களித்த பிறகு வைகோ பேட்டி + "||" + DMK in 39 constituencies The coalition will win

“39 தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும்” வாக்களித்த பிறகு வைகோ பேட்டி