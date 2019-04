தேசிய செய்திகள்

தவறுதலாக பாஜகவுக்கு வாக்களித்ததால், விரலை வெட்டிக்கொண்ட இளைஞர் + "||" + Uttar Pradesh: Man allegedly cuts off his finger after he inadvertently votes for BJP instead of BSP

தவறுதலாக பாஜகவுக்கு வாக்களித்ததால், விரலை வெட்டிக்கொண்ட இளைஞர்