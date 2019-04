மாநில செய்திகள்

மக்களவை தேர்தல்: தமிழகத்தில் 71.90% வாக்குகள் பதிவு - தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு + "||" + In Tamilnadu 71.90% of votes are recorded

