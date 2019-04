தேசிய செய்திகள்

தனியார் நிறுவன அதிகாரியின் கைவிரலில் ‘மை’ அழிந்தது - தேர்தல் கமிஷன் மீது போலீசில் புகார் + "||" + 'Ink' was destroyed on the finger of the private company officer - complained to the police on the Election Commission

தனியார் நிறுவன அதிகாரியின் கைவிரலில் ‘மை’ அழிந்தது - தேர்தல் கமிஷன் மீது போலீசில் புகார்