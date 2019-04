உலக செய்திகள்

அபுதாபியில் இந்து கோவில் கட்டுமான பணிகள் தொடக்கம் + "||" + In Abu Dhabi the construction of the Hindu temple begins

