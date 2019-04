தேசிய செய்திகள்

கட்சி தொண்டர்களிடம் கள்ள ஓட்டு போடக்கூறிய பா.ஜனதா பெண் வேட்பாளர் - உத்தரபிரதேசத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம் + "||" + Party volunteers vote to the counterfeiting says BJP female candidate - shock incident in Uttar Pradesh

கட்சி தொண்டர்களிடம் கள்ள ஓட்டு போடக்கூறிய பா.ஜனதா பெண் வேட்பாளர் - உத்தரபிரதேசத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்