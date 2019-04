தேசிய செய்திகள்

திகார் சிறையில் கைதியின் உடலில் ‘ஓம்’ முத்திரை குத்திய சூப்பிரண்டு - விசாரணை நடத்த கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + In Tihar jail In the body of the prisoner, 'Om' stamped the stamp - Court order to conduct inquiry

திகார் சிறையில் கைதியின் உடலில் ‘ஓம்’ முத்திரை குத்திய சூப்பிரண்டு - விசாரணை நடத்த கோர்ட்டு உத்தரவு