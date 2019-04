உலக செய்திகள்

கொழும்பு விமான நிலையம் அருகே சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு கண்டெடுப்பு + "||" + Sri Lanka: Improvised pipe bomb near Colombo airport defused by Sri Lanka air force, say police: news agency AFP

கொழும்பு விமான நிலையம் அருகே சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு கண்டெடுப்பு