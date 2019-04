தேசிய செய்திகள்

இலங்கை குண்டு வெடிப்பில் பலியான இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு + "||" + Two more indians died in Srilanka bomb attack

இலங்கை குண்டு வெடிப்பில் பலியான இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு