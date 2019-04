தேசிய செய்திகள்

தாயாரை சந்தித்து ஆசி பெற்றார் பிரதமர் மோடி + "||" + Gujarat: Prime Minister Narendra Modi met his mother at her residence in Gandhinagar today. He will cast his vote in Ahmedabad, shortly.

