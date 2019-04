தேசிய செய்திகள்

மக்களவை தேர்தலில் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi after casting his vote at a polling booth in Ranip,Ahmedabad

