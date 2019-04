தேசிய செய்திகள்

மக்கள் நன்கு சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும்: தனது வாக்கை பதிவு செய்த பின் பிரதமர் மோடி பேட்டி + "||" + Voter ID More Powerful Than IED," Says PM After Voting In Ahmedabad

மக்கள் நன்கு சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும்: தனது வாக்கை பதிவு செய்த பின் பிரதமர் மோடி பேட்டி