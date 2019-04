தேசிய செய்திகள்

பதிலில் திருப்தி இல்லை, மீண்டும் விளக்கம் அளிக்குமாறு ராகுல் காந்திக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் + "||" + Rahul Gandhi issued notice by Supreme Court over comments on its Rafale order, hearing on April 30

பதிலில் திருப்தி இல்லை, மீண்டும் விளக்கம் அளிக்குமாறு ராகுல் காந்திக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்