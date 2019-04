மாநில செய்திகள்

அரசியல்வாதிகளின் வாகனங்களில் கட்சி கொடி கட்டுவதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை; போக்குவரத்து துறை + "||" + Flags are not allowed in politicians vehicles by motor vehicle law; Transport department

அரசியல்வாதிகளின் வாகனங்களில் கட்சி கொடி கட்டுவதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை; போக்குவரத்து துறை