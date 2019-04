மாநில செய்திகள்

மதுரை மத்திய சிறையில் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் இயல்புநிலை திரும்பியது; வட்டாட்சியர் கோபிதாஸ் + "||" + Madurai central prison returned to normal after the talks

மதுரை மத்திய சிறையில் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் இயல்புநிலை திரும்பியது; வட்டாட்சியர் கோபிதாஸ்