தேசிய செய்திகள்

கேரள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘காங்கிரஸ், பா.ஜனதா பேராசை, அவர்களுக்கு வீழ்ச்சியை தரும்’ - பினராயி விஜயன் தாக்கு + "||" + Kerala parliamentary elections "Congress and BJP are greedy, they will fall" - Pinarayi Vijayan to attack

கேரள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘காங்கிரஸ், பா.ஜனதா பேராசை, அவர்களுக்கு வீழ்ச்சியை தரும்’ - பினராயி விஜயன் தாக்கு