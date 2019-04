தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்துக்கு 3வது கட்டமாக 117 தொகுதிகளில் தேர்தல்: 66 சதவீத வாக்குப்பதிவு - குஜராத்தில் பிரதமர் மோடி வாக்களித்தார் + "||" + Elections in 117 constituencies in the 3rd phase of parliament: 66 percent vote Register - Prime Minister Modi voted in Gujarat

நாடாளுமன்றத்துக்கு 3வது கட்டமாக 117 தொகுதிகளில் தேர்தல்: 66 சதவீத வாக்குப்பதிவு - குஜராத்தில் பிரதமர் மோடி வாக்களித்தார்