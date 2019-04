மாநில செய்திகள்

மதுரை மத்திய சிறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக 25 கைதிகள் மீது 4 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு + "||" + case was filed under 4 sections of the 25 detainees in Madurai Central Jail

மதுரை மத்திய சிறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக 25 கைதிகள் மீது 4 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு