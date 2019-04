மாநில செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் 4 சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு + "||" + NTK announce its candidates for 4 assembly by election

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் 4 சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு