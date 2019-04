கிரிக்கெட்

பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே திரண்ட ரசிகர்களை சந்தித்தார் சச்சின் டெண்டுல்கர் + "||" + Maharashtra: Sachin Tendulkar meets fans gathered outside his residence in Mumbai on his birthday.

