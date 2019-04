மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவேண்டாம்: வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Do not go fishing in the southwestern Bengal and Indian Ocean tomorrow: Weather Research Center

நாளை முதல் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவேண்டாம்: வானிலை ஆய்வு மையம்