மாநில செய்திகள்

வழக்குகளின் புலன் விசாரணை தரத்தை மேம்படுத்த தனி குழுவை நியமித்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் + "||" + The Madras High Court appointed a separate committee to improve the quality of cases

வழக்குகளின் புலன் விசாரணை தரத்தை மேம்படுத்த தனி குழுவை நியமித்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்