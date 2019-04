மாநில செய்திகள்

4 சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல்: எடப்பாடி பழனிசாமி மே 1-ந் தேதி பிரசாரத்தை தொடங்குகிறார் + "||" + Palanisamy starts the campaign on May 1

4 சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல்: எடப்பாடி பழனிசாமி மே 1-ந் தேதி பிரசாரத்தை தொடங்குகிறார்