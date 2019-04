தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்: என்கவுண்டரில் 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Jammu & Kashmir: An exchange of fire is underway between terrorists and security forces in Bagender Mohalla of Bijbehara in South Kashmir's Anantnag district. More details awaited.

ஜம்மு காஷ்மீர்: என்கவுண்டரில் 2 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை