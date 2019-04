மாநில செய்திகள்

4 தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 27, 28-ல் வேட்பு மனு பெறப்படாது - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு + "||" + The nomination will not be held on April 27 and 28 of the 4 constituencies

4 தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 27, 28-ல் வேட்பு மனு பெறப்படாது - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு