உலக செய்திகள்

இலங்கையில் வழிபாட்டு தலங்களில் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை + "||" + Sri Lanka Is Rattled by New Threats as Officials Argue Over Responsibility

இலங்கையில் வழிபாட்டு தலங்களில் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை