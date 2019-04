மாநில செய்திகள்

முதல் முறையாக ராணுவ போலீசுக்கு பெண்கள் தேர்வு மத்திய அரசின் அறிவிப்பு செயல்முறைக்கு வந்தது + "||" + Army starts process to induct women as jawans in military police

முதல் முறையாக ராணுவ போலீசுக்கு பெண்கள் தேர்வு மத்திய அரசின் அறிவிப்பு செயல்முறைக்கு வந்தது