மாநில செய்திகள்

மக்களின் தீர்ப்பு நன்றாக அமையும் நாளாக மே 23-ந்தேதி விடியும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + The judgment of the people will be fine

மக்களின் தீர்ப்பு நன்றாக அமையும் நாளாக மே 23-ந்தேதி விடியும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை