உலக செய்திகள்

39 நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த விசா சலுகையை ரத்து செய்தது இலங்கை + "||" + After Terror Attacks, Sri Lanka To Stop Visa-On-Arrival For Citizens Of 39 Countries

39 நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த விசா சலுகையை ரத்து செய்தது இலங்கை