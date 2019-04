உலக செய்திகள்

இலங்கைக்கு பயணிக்க வேண்டாம்: ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து நாடுகள் எச்சரிக்கை + "||" + UK, Aus warns against travelling to Sri Lanka, sees further attacks

இலங்கைக்கு பயணிக்க வேண்டாம்: ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து நாடுகள் எச்சரிக்கை