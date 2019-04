உலக செய்திகள்

இலங்கையில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்புக்கு அரசாங்கமே பொறுப்பு: அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா + "||" + Government is responsible for the bomb blast in Sri Lanka: President Maithripala Sirisena

இலங்கையில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்புக்கு அரசாங்கமே பொறுப்பு: அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனா