உலக செய்திகள்

அப்பாவிகளை கொன்றவர்களின் சடலத்தை வாங்க மாட்டோம் - இலங்கை மத குருக்கள் + "||" + Bombers who killed innocent civilians do not belong to us, wont accept their bodies Sri Lankan clerics

அப்பாவிகளை கொன்றவர்களின் சடலத்தை வாங்க மாட்டோம் - இலங்கை மத குருக்கள்