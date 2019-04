தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது + "||" + Bengaluru Rural SP: It was a hoax call, the 65-year-old lorry driver, Sundara Murthy, a retired Army personnel has been arrested for making the call.

பெங்களூரு காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது