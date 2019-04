கிரிக்கெட்

அர்ஜூனா விருதுக்கு ஜடேஜா, முகம்மது சமி, பும்ரா ஆகிய கிரிக்கெட் வீரர்கள் பெயர் பரிந்துரை + "||" + Board of Control for Cricket in India (BCCI) has recommended Poonam Yadav, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja for Arjuna Award.

