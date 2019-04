தேசிய செய்திகள்

காவலாளி ஒரு திருடன் என கோஷம் எழுப்புங்கள் என தொடர்ந்து கூறிய ராகுல் காந்தி மீது வழக்கு பதிவு + "||" + Case registered against Rahul Gandhi for repeatedly asking the crowd to chant 'chowkidar chor hai' in a rally

காவலாளி ஒரு திருடன் என கோஷம் எழுப்புங்கள் என தொடர்ந்து கூறிய ராகுல் காந்தி மீது வழக்கு பதிவு