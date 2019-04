உலக செய்திகள்

கலிபோர்னியாவில் துப்பாக்கி சூடு: ஒருவர் பலி; 3 பேர் காயம் + "||" + One dead, three injured in US synagogue shooting

கலிபோர்னியாவில் துப்பாக்கி சூடு: ஒருவர் பலி; 3 பேர் காயம்