மாநில செய்திகள்

தென்கிழக்கு வங்க கடல் பகுதிக்கு மீனவர்கள் இன்று செல்ல வேண்டாம்; வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Fishermen do not go to the south-east coast of the sea; Weather Research Center

தென்கிழக்கு வங்க கடல் பகுதிக்கு மீனவர்கள் இன்று செல்ல வேண்டாம்; வானிலை ஆய்வு மையம்