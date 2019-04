உலக செய்திகள்

இலங்கை தாக்குதல்; மூளையாக செயல்பட்ட பயங்கரவாதியின் தந்தை, 2 சகோதரர்கள் சுட்டுக் கொலை + "||" + Father, two brothers of Sri Lanka suicide bombings mastermind killed in gun battle

இலங்கை தாக்குதல்; மூளையாக செயல்பட்ட பயங்கரவாதியின் தந்தை, 2 சகோதரர்கள் சுட்டுக் கொலை