மாநில செய்திகள்

25 நாட்களுக்குள் ஆட்சியை மாற்றிக் காட்டும் பொறுப்பை நான் ஏற்கிறேன் - துரைமுருகன் பேச்சு + "||" + I agree with the responsibility of changing the regime Duraimurukan

25 நாட்களுக்குள் ஆட்சியை மாற்றிக் காட்டும் பொறுப்பை நான் ஏற்கிறேன் - துரைமுருகன் பேச்சு