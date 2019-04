மாநில செய்திகள்

வேலைக்கு போன இடத்தில் மலேசியாவில் 48 தமிழர்கள் தவிப்பு சம்பளம் கேட்டால் அடித்து உதைப்பதாக வாட்ஸ்-அப்பில் உருக்கம் + "||" + 48 Tamils in Malaysia have a place to go to work

வேலைக்கு போன இடத்தில் மலேசியாவில் 48 தமிழர்கள் தவிப்பு சம்பளம் கேட்டால் அடித்து உதைப்பதாக வாட்ஸ்-அப்பில் உருக்கம்