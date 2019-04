கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறிய ரோகித் சர்மாவுக்கு அபராதம் + "||" + IPL 2019: Rohit Sharma fined 15 percent of match fee for hitting stumps after dismissal

ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறிய ரோகித் சர்மாவுக்கு அபராதம்