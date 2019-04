தேர்தல் செய்திகள்

ராகுல்காந்தி அமேதியில் தோல்வியுற்றால் நான் அரசியலைவிட்டு விலகுவேன் -சித்து + "||" + I will quit politics if Rahul loses in Amethi Navjot Singh Sidhu

