தேசிய செய்திகள்

4வது கட்ட மக்களவை தேர்தல்; 5 மணிவரை 50.6 சதவீத வாக்குகள் பதிவு + "||" + Estimated voter turnout till 5 pm for the 4th phase of LS Elections is 50.6%

4வது கட்ட மக்களவை தேர்தல்; 5 மணிவரை 50.6 சதவீத வாக்குகள் பதிவு