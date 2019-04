தேசிய செய்திகள்

4வது கட்ட மக்களவை தேர்தலுக்கான வாக்கு பதிவு நிறைவு + "||" + Voting registration for the 4th phase of Lok Sabha elections ended

4வது கட்ட மக்களவை தேர்தலுக்கான வாக்கு பதிவு நிறைவு