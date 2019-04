மாநில செய்திகள்

அக்னி நட்சத்திரம் மே 4-ந் தேதி முதல் தொடங்குகிறது வெயில் தாக்கம் வழக்கத்தைவிட அதிகரிக்கும் அபாயம் + "||" + Agni star It starts on May 4 Sun impact Increase risk

அக்னி நட்சத்திரம் மே 4-ந் தேதி முதல் தொடங்குகிறது வெயில் தாக்கம் வழக்கத்தைவிட அதிகரிக்கும் அபாயம்