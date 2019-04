தேசிய செய்திகள்

6வது மக்களவை தேர்தல் (1977); முதன்முறையாக தோல்வியை தழுவிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி + "||" + 6th Lok Sabha Election (1977); The first time the Indian National Congress party was defeated

6வது மக்களவை தேர்தல் (1977); முதன்முறையாக தோல்வியை தழுவிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி