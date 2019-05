உலக செய்திகள்

இலங்கை தற்கொலைப்படை தாக்குதல்: பயங்கரவாத குழுவின் தலைவர் ஜஹ்ரான் ஹசீம் அல்ல + "||" + Sri Lanka suicide attack:The head of the terror group Zahran Haseem is not

இலங்கை தற்கொலைப்படை தாக்குதல்: பயங்கரவாத குழுவின் தலைவர் ஜஹ்ரான் ஹசீம் அல்ல