மாநில செய்திகள்

பானி புயல் உச்ச உயர் தீவிர புயலாக மாறி உள்ளது -சென்னை வானிலை மையம் + "||" + FaniCyclone The peak is the high extreme storm Chennai Weather Center

பானி புயல் உச்ச உயர் தீவிர புயலாக மாறி உள்ளது -சென்னை வானிலை மையம்