மாநில செய்திகள்

தேர்வில் வெற்றி பெறாத ஒப்பந்த செவிலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்யக்கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Nursing orders can not be completed by the nurses

தேர்வில் வெற்றி பெறாத ஒப்பந்த செவிலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்யக்கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு