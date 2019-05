தேசிய செய்திகள்

அதிதீவிர புயலான பானி புயல், ஒடிசா மாநிலம் பூரி பகுதியில் கரையை கடந்தது + "||" + The most extreme storm Fani storm Odisha has crossed the border in Puri area

